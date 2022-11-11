 آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك+ صور

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه صرحت مصادر مقدسية، بأن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من التضييق من قبل شرطة الاحتلال التي نصبت العديد من الحواجز في أزقة البلدة القديمة.

وأوضحت المصادر، أن المواطنين زحفوا، منذ ساعات الليل، من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل من أجل أداء صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى.

وكانت دعت العديد من الهيئات المقدسية في وقت سابق لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك من أجل التصدي لمخططات المستوطنين الخبيثة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى.

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