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١١‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:١٨ م

القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة السوري

القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين في ريف الحسكة السوري

قصفت القوات التركية والإرهابيون المرتبطون بها بسلاح المدفعية بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي سوريا، وعدداً من القرى في محيطها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر أهلية في ريف الحسكة أن "قوات الاحتلال التركي المتمركزة في قريتي عنيق الهوى والداودية اعتدت على بلدة أبو راسين وعدد من القرى الواقعة عند خطوط التماس بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي بالمدفعية".

وبينت المصادر أن القصف المدفعي استمر من الثانية فجراً لعدة ساعات، وتسبب بأضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل في الجزء الجنوبي والشمالي من بلدة أبو راسين، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل في قرية أم حرملة شمال البلدة ونفوق عدد من المواشي فيها.

/انتهى/

رمز الخبر 1927856

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