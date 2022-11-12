سيؤول تدعو لتنشيط العلاقات الثلاثية مع بكين وطوكيو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حثَّ يون في قمة لزعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على بذل جهود مشتركة أقوى للتغلب على الأزمات المعقدة في المستقبل، مثل تلك الناجمة عن الحروب وانتهاكات الحقوق في جميع أنحاء العالم، وكذلك المخاطر على أمن الغذاء والطاقة التي يسببها تغير المناخ.

وافتتحت أمس، قمة "آسيان" السنوية، في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وسط غياب بورما التي غاب ممثلوها عن هذا الاجتماع.

يُشار إلى أنّ "آسيان" هي منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا، هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا.

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