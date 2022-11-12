الرئيس الايراني يهنئ المنتخب الوطني لكرة الطائرة للجلوس لتتويجه ببطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي رسالة هنأ فيها مدربي وأعضاء منتخب إيران للكرة الطائرة للجلوس على تتويجهم في النسخة الـ13 من بطولة العالم في البوسنة والهرسك الذي أنتج أيضا حصة لحضور المنتخب في الألعاب البارالمبية لـ2024 في باريس.

وأضاف ان الانتصارات المتتالية والوقوف على منصات التتويج في الساحات الرياضية الدولية هو رمز لحيوية الإيرانيين وقوتهم و كذلك يعبر عن عزم الرياضيين و ارادتهم للوصول إلى قمم النجاح.

وتابع القول: إنني أشكر بصدق كل المعنيين والمدربين وخاصة أبطال المنتخب الوطني لكرة الطائرة، وأتمنى الصحة والمجد لجميع رياضيين، سائلا الباري تعالى التوفيق المستمر لهؤلاء الأحباء.

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