الرئيس الايراني يؤكد على أمن إيران و جميع مدنها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الرئيس الايراني آية الله "السيد إبراهيم رئيسي" في لقاء مع بعض الطلاب الايرانيين إلى تقدم الجمهورية الإسلامية الذي عامة الناس وحتى العديد من النخب ليس لديهم معلومات دقيقة وكاملة عنه، مضيفا أن تعرف الطلاب على التقدم والإنجازات التي تحققت في البلاد يعد عاملاً لتقوية دوافعهم وإرادتهم.

وأكد: اذا تعرف الطلاب على الإنجازات المحصلة في البلاد سيعلمون أنه أينما كان علينا المزيد من القيود والعقوبات، فقد أحرزنا مزيدًا من التقدم بإرادة الباحثين، وهذا التقدم والإرادة جعل البلاد أقوى وجعل العدو ان يصمم مؤامرات جديدة.

واعتبر آية الله رئيسي الطلاب وخاصة أعضاء فرق الأولمبياد رمزًا لتقدم البلاد وأكد على اهمية معرفة هذه المواهب وتوفير الظروف اللازمة لاستمرار نموها وتميزها قائلا أن النخب يجب أن يستخدموا طاقاتهم لحل مشاكل البلاد بعد التعرف عليها.

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة في البلاد قال الرئيس الايراني: أن أعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلاد تختلف عن الاحتجاجات، لذلك يجب التعامل مع أعمال الشغب والذين يحاولون لإنعدام الامن في البلاد.

وشدد: أنه رغم محاولات الولايات المتحدة و أعداءنا لجعل البلاد غيرآمنة من خلال تطبيق أمثلتهم الخاصة في ليبيا وسوريا، لكنهم فشلوا واليوم إيران ومدننا المختلفة تتمتع بأمن كامل.

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