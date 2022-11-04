رئيسي: لن يتم حلب إيران أبداً / العقوبات لم تمنعنا من التقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، صباح اليوم، بين المشاركين في مسيرة 13 آبان في طهران: إن القرآن الكريم وأئمة (عليه السلام) قد حذروا الناس من أن يتكبروا لأن هذا يعرض للخطر حياة الكثير من الناس.

وقال الرئيس الايراني : رمز الغطرسة اليوم هو نظام الهيمنة الحاكمة لأمريكا، وهو حسب كلام الإمام الخميني (رض) الشيطان الأكبر.

وأضاف: الغطرسة مستعدة لتدمير العديد من الدول والشعوب في العالم وتعريض مصالحها المادية والروحية للخطر من أجل تحقيق مصالحها.

وتابع القول رئيسي: "لولا حركة الطلاب من خط الإمام لما كانت محاربة الغطرسة مكتملة". يوم محاربة الغطرسة العالمية هو رمز اقتدار إيران .

وقال رئيسي: إن رئيس الولايات المتحدة نطق وقال نبحث عن حرية إيران. السيد الرئيس! تم تحرير إيران قبل 43 عامًا وخرجنا من أسرك ولن نكون أبدًا بقرة حلوبك.

وأضاف: " ان الشعب الايراني أعلن هذه المواقف مرات عديدة بدافع البصيرة". اليوم، رغم كل العقوبات، فإن الأمة الإيرانية في طريقها إلى التقدم. اليوم ، يتم تصنيع 95٪ من الأدوية داخل إيران.

وفي إشارة إلى لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك ، قال رئيسي: "أبلغني الأمين العام للأمم المتحدة في بداية الاجتماع، سيدي الرئيس ، أعتذر لكم وللشعب الإيراني، أنه رغم الجهود لم أتمكن من فرض عقوبات حول لقاح فيروس كورونا ". قلت له، السيد الأمين العام، يتم إنتاج 6 لقاحات في إيران، وانتقلنا من استيراد اللقاحات إلى إنتاج وتصدير اللقاحات.

وقال مخاطباً أعداء الأمة الإيرانية: هل نتوقف عن تهديداتكم وعقوباتكم؟ أنتم تتطلعون إلى إبطاء الحركة السريعة للأمة الإيرانية، لكن هذا وهم كاذب! لن يسمح رجالنا ونسائنا بتحقيق رغباتكم الشريرة. أرادوا عزل إيران، لكنهم فشلوا، اليوم لن تكون هناك معادلة في المنطقة من دون وجود إيران.