رئيسي: هذا الانتصار يُعدّ مصدر فخر ورمز لقدرة وكفاءة الرياضيين في مختلف المجالات الرياضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هنأ الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي، في رسالة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية بفوزه بكأس العالم في العاصمة الأذربيجانية باكو، واعتبر أن هذا الانتصار يُعدّ مصدر فخر لكل الشعب الايراني.

وأتى في نص الرسالة أن الرئيس الايراني هنأ الشعب الإيراني البطل على فوز المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية بكأس العالم للمصارعة التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية في باكو، واكد على فخره باضافة المنتخب الوطني الايراني ميدالية ذهبية أخرى إلى العديد من الميداليات التي حصلت عليها الجمهورية الاسلامية.

وأكد الرئيس الايراني في رسالته على ان هذا الانتصار يُعد مصدر فخر ورمز لقدرة وكفاءة الرياضيين والشباب في مختلف المجالات الرياضية. وشكر جهود المدربين والجهاز الفني وخاصة أعضاء فريق المصارعة الوطني الذين رفعوا اسم إيران بانتصارهم، وتمنى استمرار رفع العلم المقدس للجمهورية الاسلامية في كافة المجالات الرياضية الأخرى.

جدير بالذكر أنه في منافسات المرحلة النهائية التي جرت اليوم، حقق اعضاء المنتخب الايراني 5 نقاط مقابل 5 لمنافسه الاذربيجاني، لكنه فاز عليه في نهاية المطاف بعد احرازه 21 نقطة ايجابية، بناء على راي لجنة التحكيم، مقابل 19 نقطة للمنتخب الاذربيجاني.

وبهذه النتيجة فقد فاز ابطال المصارعة الايرانية بكاس العالم خلال البطولة التي استضافتها جمهورية اذربيجان. علما ان المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحمل في سجله الرياضي 5 بطولات عالمية خلال الاعوام 2010 في ريفان و2011 في مينس

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