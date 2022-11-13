مباراة ايران والولايات المتحدة ستكون من اكثر المباريات اثارةً في مونديال قطر

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه كتب موقع فوكس سبورت الأمريكي في تقرير له أن المجموعة الثانية في مونديال قطر هي المجموعة الوحيدة التي تكون الفرق الأربعة فيها، من بين أفضل 20 فريقا في تصنيف الفيفا.

وسئل هذا الموقع لماذا لايعتبر أحد المجموعة الثانية في المونديال كـ"مجموعة الموت" بينما هذه المجموعة هي المجموعة الوحيدة التي تكون الفرق الأربعة فيها، من بين أفضل 20 فريقا في تصنيف الفيفا.

وأشار فوكس إلي "سردار أزمون" و"عليرضا جهانبخش" و"مهدي طارمي" كلاعبين أساسيين في المنتخب الايراني، مضيفا: أن ما نتحمس لمشاهدته هو المباراة النهائية لهذه المجموعة بين إيران والولايات المتحدة، حيث أن هذه المباراة ليست فقط تكرار لمباراة 1998 في مونديال فرنسا بين الخصمين السياسيين منذ فترة طويلة والتي فاز خلالها المنتخب الإيراني فحسب، بل أنها يمكن أيضا أن تحدد المنتخب الذي سيتأهل إلى المرحلة الثانية.

ووصف هذا الموقع الأمريكي، مدرب المنتخب الايراني كارلوس كيروش مدربا ذا قيمة مشيرا الى أن هذا المدرب البرتغالي كان قد تولى قبل هذا مسؤولية تدريب المنتخب الإيراني في فترتين من كأس العالم.

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