الرئيس الايراني يستقبل اعضاء المنتخب الإيراني لكرة القدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقی الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي بأعضاء المنتخب الإيراني لكرة القدم قبل مغادرتهم للمشاركة في مونديال قطر و جری هذا اللقاء في المکتب الرئاسی.

وفي وقت سابق اعلن كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم قبل عدة ساعات تشكيلة المنتخب الإيراني المشاركة في مونديال قطر و هم کل من علیرضا بیرانوند، أمیر عابدزاده، سید حسین حسینی، بیام نیازمند، رامین رضاییان، صادق محرمي، حسین کنعاني، سید مجید حسیني، مرتضی بورعلي گنجي، شجاع خلیل‌زاده، ابوالفضل جلالي، میلاد محمدي، روزبه جشمي، سعید عزت‌اللهي، أحمد نورالله‌، علی کریمي، احسان حاج صفي، سامان قدوس، وحید امیري، علي قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش، کریم انصاري فرد، سردار آزمون، مهدي طارمی و مهدي ترابي.

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