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١٤‏/١١‏/٢٠٢٢, ٧:٤٣ م

اعتراضاً على السياسة التدخلية؛

الخارجية الإيرانية تسدعي السفير الألماني لدى طهران

الخارجية الإيرانية تسدعي السفير الألماني لدى طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، السفير الألماني لديها وسلمته مذكرة احتجاج عقب تصريحات المستشار الألماني التدخلية في الأوضاع الداخلية لإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية قلت في بيان لها اليوم الاثنين أنه في أعقاب التصريحات التدخلية وغير المسؤولة للمستشار الألماني تجاه الجمهورية الإسلامية، تم استدعاء السفير الألماني، هانز إيدو موتسيل، إلى وزارة الخارجية اليوم.

وفي هذا الاجتماع، أكد مسؤول السياسة الأوروبية بوزارة الخارجية الإيرانية، في معرض إدانته للتصريحات غير المسؤولة للمسؤول الألماني، على معارضة إيران للنهج الألماني التخريبي التي تمارسة ازاء التطورات الداخلية الإيرانية.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية إلى أن الحكومة الألمانية تتحمل مسؤولية استمرار مواقفها وتصريحاتها الغير بناءة، وتأثيرها على مستقبل العلاقات بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1927933

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