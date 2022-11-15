لبنان يطالب الأمم المتحدة بممارسة أقصى الضغوط على العدو الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلنت قيادة الجيش في بيان ،" عقد إجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء Aroldo Lazaro ، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحاده.

تطرق الجانب اللبناني إلى الاعتداءات الصهيونية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة. كما دعا الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الصهيوني من أجل كبح ممارساته العدائية.

كذلك شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ 13 حيث يتحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ 17 حيث يوجد خرق دائم لهذا الخط".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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