الجيش اللبناني يجبر دورية صهيونية على التراجع بعد محاولة خرقها للخط الأزرق

وأفادت وكالة مهر للأنباؤ، انه استنفر الجيش اللبناني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، اليوم الأحد، بعد إقدام ضابط في الجيش اللبناني على دفع ضابط صهيوني واقتلاعه وتداً حديدياً كان يزرعه الاحتلال خارج الخط الأزرق.

وتدخّلت قوات ‎اليونيفيل من أجل تهدئة الأوضاع، والفصل بين الجانبين.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانًا قالت فيه إنه "بتاريخ 5/3/2023 بين الساعة 11.55 والساعة 12.00، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان للتحقق من الخرق.

وأضاف البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة".

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