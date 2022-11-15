إيران تحتل المرتبة الأولى بعدد المكتبات في العالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، اشار إلى القدرات الحالية للمكتبات العامة بالبلاد، خلال الاحتفال بمناسبة يوم الكتاب وقراءة الكتب وأمناء المكتبات وتكريمهم في البلاد ، بمشاركة رئيس الجمهورية، آية الله رئيسي، قائلاً: "لدينا أكثر من 3800 مكتبة في جميع أنحاء البلاد، وبناء على ذلك، تحتل ايران المرتبة الأولى في المنطقة والعالم الإسلامي".

وفي إشارة إلى اهتمام الحكومة بحل المشاكل المعيشية لأمناء المكتبات، قال إسماعيلي: "إن دعم المكتبات العامة في البلاد وتطويرها من سياساتنا الاستراتيجية في مجال الثقافة".

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