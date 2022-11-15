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١٥‏/١١‏/٢٠٢٢, ٧:٤٠ م

وزير الثقافة:

إيران تحتل المرتبة الأولى بعدد المكتبات في العالم الإسلامي

إيران تحتل المرتبة الأولى بعدد المكتبات في العالم الإسلامي

قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، تمتلك موسسة المكتبات العامة في البلاد أكثر من 3800 مكتبة في جميع أنحاء إيران، مشيراً إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى بعدد المكتبات في المنطقة والعالم الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيلي، اشار إلى القدرات الحالية للمكتبات العامة بالبلاد، خلال الاحتفال بمناسبة يوم الكتاب وقراءة الكتب وأمناء المكتبات وتكريمهم في البلاد ، بمشاركة رئيس الجمهورية، آية الله رئيسي، قائلاً: "لدينا أكثر من 3800 مكتبة في جميع أنحاء البلاد، وبناء على ذلك، تحتل ايران المرتبة الأولى في المنطقة والعالم الإسلامي".

وفي إشارة إلى اهتمام الحكومة بحل المشاكل المعيشية لأمناء المكتبات، قال إسماعيلي: "إن دعم المكتبات العامة في البلاد وتطويرها من سياساتنا الاستراتيجية في مجال الثقافة".

/انتهى/

رمز الخبر 1927958

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