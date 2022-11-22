طهران: مستعدون لزيادة صادرات الكهرباء للعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح " آرَش كردي" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الصادرات للعراق تمضي حاليا وفق العقد الساري على اساس 5 سنوات، ولكننا أعلنا امكانية زيادة حجم التوريد في حال رغب الطرف العراقي بذلك.

وأشار أن زيادة الصادرات الى العراق تتعلق بمقدار احتياجات البلد الجار وبدورها ايران تمتلك البنى التحتية اللازمة لذلك. وحول استلام ديون الكهرباء من العراق، أكد كردي أن الشركة تسعى لاستلام المستحقات التصديرية بطرق مختلفة على ضوء مشاكل الحظر.

وأستطرد أن القدرة التصديرية للشركة اجمالا وفي اطار العقود، تتراوح بين 1000 الى 1500 ميغاواط مع قابلية رفعها الى 2000 حتى 2100 ميغاواط.

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