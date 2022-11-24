انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في مدينة اللد بالأراضي المحتلة

ومن المتوقع أن يستمر هذا الانقطاع. وهذا هو ثاني انقطاع كبير مشبوه في هذه المدينة خلال هذا الأسبوع.
وأدت الأحداث المهمة في الأراضي المحتلة خلال الأيام العشرة الماضية إلى ارباك بين مسؤولي هذا الكيان.
/انتهى/
أفاد سكان مدينة اللد في الأراضي المحتلة بسماع دوي انفجار قوي في هذه المدينة، وبعد ذلك انقطعت الكهرباء عن المدينة.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الانقطاع. وهذا هو ثاني انقطاع كبير مشبوه في هذه المدينة خلال هذا الأسبوع.
وأدت الأحداث المهمة في الأراضي المحتلة خلال الأيام العشرة الماضية إلى ارباك بين مسؤولي هذا الكيان.
/انتهى/
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