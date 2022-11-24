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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٢٢ م

انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في مدينة اللد بالأراضي المحتلة

انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في مدينة اللد بالأراضي المحتلة

أفاد سكان مدينة اللد في الأراضي المحتلة بسماع دوي انفجار قوي في هذه المدينة، وبعد ذلك انقطعت الكهرباء عن المدينة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الانقطاع. وهذا هو ثاني انقطاع كبير مشبوه في هذه المدينة خلال هذا الأسبوع.

وأدت الأحداث المهمة في الأراضي المحتلة خلال الأيام العشرة الماضية إلى ارباك بين مسؤولي هذا الكيان.

/انتهى/

رمز الخبر 1928169

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