علاقتنا بإيران قوية... ونحاول تقريب المسافات بين دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، علاقة بلاده مع إيران بالـقوية، مشيراً إلى أنّ العراق يحاول تقريب وجهات النظر بين دول الجوار. وقال حسين في حوار صحفي، إنّ "العراق يسعى لترميم العلاقات بين دول الجوار من أجل ضمان أمن المنطقة"، معقباً بأنّ "الأمن الجماعي في المنطقة ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني داخل العراق".

وأضاف الوزير العراقي أن علاقة بلاده مع الجارة إيران قوية، و"نحن في الواقع من خلال مرات عديدة، نسعى لترميم العلاقات الإيرانية الخليجية لأنّ ذلك من مصلحة العراق".

وعن انعكاس الأمن الجماعي للمنطقة على العراق، أوضح حسين أنه "في هذا الإطار عقد مؤتمر بغداد الأول، وسوف تنعقد النسخة الثانية من مؤتمر بغداد في الأردن، والبحرين سوف تكون حاضرة في ذلك المؤتمر".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إرسال بعثة إيران في الأمم المتحدة رسالة تطالب فيها العراق بالعمل وفق التزاماته، وإغلاق مقارّ الجماعات الإرهابية داخل أراضيه، مبينةً أنّ "على الحكومة العراقية أن تؤدي دوراً مؤثراً في ضبط كل حدود العراق الدولية".

وكانت إيران، أعلنت الإثنين الماضي، تقديم أكثر من 70 وثيقة إلى العراق، بشأن وجود جماعات إرهابية مسلحة، في منطقة كردستان العراق، بعد إعلان حرس الثورة الإيراني بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواریخ والطائرات المسيّرة على "مقار المؤامرة ومراكزها المعادية لإيران، في إقليم كردستان العراق".

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