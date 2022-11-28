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٢٨‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٣٢ م

في اتصال هاتفي؛

امير عبد اللهيان يبحث مع نظيره البولندي العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

امير عبد اللهيان يبحث مع نظيره البولندي العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

بحث وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، في انصال هاتفي مع نظيره البولندي، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الدولية.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزيرالخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، وبحث اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي، زبيغنيو راو، العلاقات الثنائية والشؤون القنصلية و بعض التطورات الدولية.

وأشار أميرعبداللهيان في هذا الاتصال الى العلاقات الجيدة القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايراانية وبولندا، كما تبادل الجانبان وجهات النظربشان مستجدات العلاقات الثنائية وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.

من جانبه أشار وزير الخارجية البولندي الى ماضي العلااقات بين البلدين مؤكدا على الاهمية التي تولي بها حكومة بلاده بشان علاقاتها مع طهران واصفا ايران بالشريك الهام لبولندا في المنطقة، معربا عن أمله بنجاح مفاوضات الغاء الحظر المفروض على ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1928315

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