عبد السلام: البحر الأحمر وباب المندب آمنان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن محمد عبد السلام، رئيس هيئة التفاوض اليمنية والمتحدث باسم أنصار الله، قال إن مسارات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب آمنة، وإن عمليات القوات المسلحة اليمنية ستستمر حتى توقف الاعتداءات ورفع الحصار بالكامل.

وقال محمد عبد السلام إن اليمن لا تطمع في دول الجوار أو مناطق أخرى من العالم، وإن مسارات الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتمتع بالأمن الكامل من جانب اليمن، ولا يوجد أي تهديد لها.

وأضاف أن العمليات الجارية للقوات المسلحة اليمنية، كما أُعلن سابقاً، هادفة وتأتي في إطار دفاعي، وستستمر حتى التوقف الكامل لاعتداءات السعودية ورفع الحصار عن اليمن.

حكومة صنعاء تعلن بدء تنفيذ قرار العفو في المناطق المحررة

وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إن وضع المناطق في الساحل الغربي وصل إلى الاستقرار، وإن قرار العفو الصادر قيد التنفيذ.

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