إيران حصلت على 1.6 مليار يورو من متأخرات الغاز العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الايراني جواد أوجي صباح اليوم إن وزارة النفط في الحكومة الثالثة عشرة استخدمت كل القدرات والإمكانيات، في مجال الطاقة مع العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا اللاتينية لبيع النفط، لذلك تم اتباع نهج جيد في هذا الاطار.

وأضاف: في العام الماضي وهذا العام، تمكنا من الوصول الى جميع المتأخرات المتعلقة بتصدير الغاز إلى العراق، في العام الماضي تلقينا حوالي مليار يورو وفي هذا العام حصلنا على حوالي 1.6 مليار يورو من متأخراتنا.

وقال أوجي: لحسن الحظ، زادت صادرات الغاز إلى العراق هذا العام بمقدار مليار ونصف المليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي.

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