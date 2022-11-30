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٣٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ٣:٥١ م

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افغانستان...أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً بهجوم علی مدرسة شمال البلاد

افغانستان...أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً بهجوم علی مدرسة شمال البلاد

قتل و أصيب اكثر من 50 شخص اثر هجوم إرهابي استهدف مدرسة بولاية سمنغان شمالي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسؤول أفغاني أن 23 شخصا قتلوا و30 آخرين أصيبوا في تفجير وقع داخل مدرسة بولاية سمنغان شمالي البلاد. ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الحادث.

وشهدت الأسابيع الماضية سلسلة من التفجيرات المتفرقة، كان آخرها في بداية الشهر الجاري عندما سقط قتيلان و6 جرحى بسبب تفجير استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل 8 أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار وقع في مسجد يقع داخل مبنى وزارة الداخلية في العاصمة.

كما شهدت في الاشهر الماضية تفجيرا انتحاريا كبيرا استهدف مركزا تعليميا غربي كابل وخلّف أكثر من 50 قتيلا معظمهم طالبات، إضافة إلى نحو 100 مصاب.

المصدر : الجزيرة

/انتهی/

رمز الخبر 1928382

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