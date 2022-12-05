"طالبان" تعلن اعتقال منفذ الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول

وأفادت وكالة مهر لأنباء، ان ذبيح الله مجاهد،كتب عبرحسابه في "تويتر": "ألقت القوات الخاصة في الإمارة الإسلامية القبض على مطلق النار على السفارة الباكستانية يوم الجمعة الماضي،" مشيرا الى ان المنفذ هو مواطن أجنبي وعضو في داعش.

وتابع المتحدث أن التحقيق كشف عن أن الهجوم تم "بالتنسيق بين الدواعش والمتمردين البغاة، وتقف خلف الهجوم جهات أجنبية خبيثة هدفها خلق حالة من عدم الثقة بين البلدين الشقيقين أفغانستان و باكستان، وجار المزيد من التحقيقات حول الهجوم".

يذكر أن مسلحين كانوا قد فتحوا النار على رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "داون" عن وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن السفارة الباكستانية في كابول تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني.

وأضاف البيان أن نظاماني في أمان حاليا ولم يصب بأذى، إلا أن حارس الأمن، سيبوي إسرار محمد، أصيب "بجروح خطيرة" في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.

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