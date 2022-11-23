أفغانستان... مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار داخل مسجد في كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 5 أشخاص، وإصابة سادس، بإطلاق نار داخل مسجد في العاصمة كابول.

وقال ناطق باسم الشرطة في كابول، في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، إنّه "قتل خمسة أشخاص، وأصيب شخص آخر، عندما فتح مسلح النار داخل مسجد بمنطقة خواجة رواش في العاصمة الأفغانية كابول اليوم".

وذكر الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة أنّ "القوات الخاصة بطالبان قتلت 5 من عناصر تنظيم داعش في منطقة خيرخانة بكابول".

وبحسب مجاهد، فإن عناصر تنظيم داعش، كانوا أعضاء في شبكة متورطة في تفجيرات محدودة في مدينة كابول، معلناً مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والمواد المتفجرة الأخرى في العملية.

وكانت طالبان قد أعلنت، قبل أيام، مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباك في منطقة خيرخانة بالعاصمة كابول.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة موقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

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