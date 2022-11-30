إيران وسوريا يبحثان مجالات تبادل المنتجات والتقانات الزراعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، المهندس محمد حسان قطنا، استعرض الاحتياجات السورية من الأسمدة والأعلاف والجرارات، لافتاً إلى وجود فائض في بعض المنتجات الزراعية التي تتمتع بمواصفات وجودة عالية ومتاحة للتصدير أو المقايضة مقابل منتجات تحتاجها سورية من إيران، مؤكداً أهمية التنسيق مع كل الجهات لوضع برامج التعاون المقترحة موضع التنفيذ وفق برنامج زمني محدد.

ومن جانبه أشار شاخصي إلى أهمية هذه الزيارات والتواصل المباشر والمستمر لطرح الأفكار والإجابة عن جميع التساؤلات وتذليل كل الصعوبات، التي تواجه تنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين.

وحضر الاجتماع مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة وممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

/انتهى/