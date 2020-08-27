رفع العلاقات الاقتصادية مع ايران الى مستوى العلاقات الاستراتيجية

استقبل المهندس حسين عرنوس المكلف تشكيل الحكومة في سوريا، يوم الخميس مساعد وزير الدفاع الإيراني رئيس منظمة التأمينات الاجتماعية للقوات المسلحة الإيرانية، ابراهيم محمود زاده والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين سوريا وإيران في مجالات البنى التحتية والإسكان والاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التشييد السريع للضواحي السكنية ومحطات تحلية المياه وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الكهرباء والموارد المائية والنفط والتعليم التقني والتأهيل والتدريب وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأكد المهندس عرنوس أهمية استمرار العمل المشترك للوصول بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين إلى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية التي تربطهما تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وبما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز قدرة البلدين والشعبين على مواجهة التحديات، معرباً عن تقديره لوقوف إيران إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية عليها وتقديمها مختلف أنواع الدعم لها.

من جانبه قدم محمود زاده التهنئة للمهندس عرنوس بتكليفه تشكيل الحكومة في سوريا، مؤكداً عمق العلاقات السورية الإيرانية وتجذرها في مختلف المجالات، ولافتاً إلى أهمية زيادة التنسيق والتعاون المشترك في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وتنشيط دور القطاع الخاص من الجانبين في إقامة مشروعات مشتركة.

وحضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعمال السوري الإيراني والسفير الإيراني بدمشق.