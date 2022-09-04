إيران وسوريا تبحثان تعزيز التعاون في المجال الإداري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، بيّن أن الحكومة السورية تولي أهمية كبيرة لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه ويرعاه الرئيس بشار الأسد، وتسعى للاستفادة من تجارب الدول الصديقة في هذا المجال، وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لاستكمال تنفيذ المشروع على كل المستويات وفي جميع المجالات وتذليل الصعوبات التي تواجهه بهدف تطوير القطاع العام وزيادة إنتاجيته ورفده بالكوادر البشرية المتخصصة والخبيرة والمؤهلة إدارياً، كذلك زيادة كفاءة القطاع العام وتنافسيته ومواكبته للتطورات التي يشهدها سوق العمل من حيث الكفاءات والاختصاصات وبما ينعكس إيجاباً على تنفيذ الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار عرنوس إلى أهمية مذكرة التعاون الثنائي الموقعة بين الجانبين في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف والأثر الإيجابي الذي حققته خلال الفترة الماضية وخصوصاً لجهة برامج التدريب المنفذة، مشيراً إلى ضرورة التشاركية في التطوير الإداري والاستفادة من خبرات المؤسسات المعنية في البلدين بما يحقق الفائدة المشتركة.

ومن جهته أكد لطيفي عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيزها في جميع المجالات والاستفادة من الطاقات البشرية والإمكانيات المتوافرة لدى الجانبين بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين، لافتاً إلى السعي والرغبة المشتركة لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون في مجال الإدارة والعلوم الإدارية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.

وجدد معاون الرئيس الإيراني موقف بلاده الثابت الداعم لسورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

وحضر الاجتماع وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل، والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني.

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