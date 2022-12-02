البنتاغون يخطط لتدريب الجيش الأوكراني في ألمانيا

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قالت الصحيفة، إن "وزير الدفاع يفكر مع مسؤولين كبار آخرين، في خطة لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني بشكل كبير".

ونقلت الصحيفة عن ممثلين لم يكشف عن أسمائهم، أنه "تتم مناقشة الخطة خلال أسابيع، ولتنفيذها تخطط امريكا لاستخدام الأموال التي تخصصها لمساعدة سلطات ".

وتابعت أن "الخطة تتضمن تدريب الجيش الأوكراني ليتمكن من تنفيذ حملات تتطلب مهارات عالية ضد الجيش الروسي".

وذكرت الصحيفة أن "الجانب الأمريكي يخطط لتدريبهم، حيث قام الخبراء الأمريكيون بتدريب الأوكرانيين في السنوات الأخيرة".

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