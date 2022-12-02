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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١١:١١ ص

البنتاغون يخطط لتدريب الجيش الأوكراني في ألمانيا

البنتاغون يخطط لتدريب الجيش الأوكراني في ألمانيا

صرحت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن "البنتاغون يدرس توسيع برنامج تدريب القوات الأوكرانية ليشمل مئات وآلاف العسكريين الذين سيتم تعليمهم كيفية تنفيذ "حملات معقدة" في قاعدة في ألمانيا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الصحيفة، إن "وزير الدفاع يفكر مع مسؤولين كبار آخرين، في خطة لتوسيع تدريب الجيش الأوكراني بشكل كبير".

ونقلت الصحيفة عن ممثلين لم يكشف عن أسمائهم، أنه "تتم مناقشة الخطة خلال أسابيع، ولتنفيذها تخطط امريكا لاستخدام الأموال التي تخصصها لمساعدة سلطات ".

وتابعت أن "الخطة تتضمن تدريب الجيش الأوكراني ليتمكن من تنفيذ حملات تتطلب مهارات عالية ضد الجيش الروسي".

وذكرت الصحيفة أن "الجانب الأمريكي يخطط لتدريبهم، حيث قام الخبراء الأمريكيون بتدريب الأوكرانيين في السنوات الأخيرة".
/انتهى/
رمز الخبر 1928424

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