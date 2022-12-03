سرايا القدس تستهدف آليات الاحتلال الصهیوني في جنین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت سرايا القدس- مجموعات جبع، اليوم السبت، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال قرب البلده بصليات كثيفة من الرصاص.

وقالت "مجموعات جبع" في عدة تغريدات عبر حسابها على تويتر:مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال قرب البلده بصليات كثيفة من الرصاص.

وأضافت : بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون آليات الاحتلال في محيط البلده بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وتابعت "مجموعات جبع": "مجاهدونا يواصلون توجيه ضرباتهم صوب قوات وآليات الاحتلال بين جبع وعجة ومحيط البلدة وحاجز عسكري طيار بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص ثأراً لدماء الشهيد البطل عمار مفلح".

و یذکر أنه وثق المواطنون عملية إعدام شاب فلسطيني من مسافة صفر، إذ كان جندي إسرائيلي يُمسك بالشاب في محاولة لاعتقاله إلا أن الشاب حاول الافلات منه ووقع صدام بينهما. وأظهر الجندي "الإسرائيلي" مسدسه وقام بإطلاق النار صوب الشاب من مسافة صفر.

وفي السياق ذاته فقد زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجندة إسرائيلية أصيبت بعملية طعن قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على منفذ العملية، إلا أن مقطع الفيديو يفند ما تدعيه وسائل الاعلام.

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