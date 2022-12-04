المقاومة الإسلامية تنفذ 14 عملية ضد العدو الصهيوني في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سجلت المقاومة في الضفة الغربية 14 عملا مقاوما، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من بينها 6 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعملية إلقاء زجاجة حارقة، واندلاع 6 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات على حاجز قلنديا في القدس، وبالقرب من مستوطنة بيت إيل في رام الله، وفقوعة والجلمة في جنين، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز الجلمة وجبع، وحاجز حوارة وبين فوريك وجبل جرزيم في نابلس. كما اندلعت مواجهات في كل من أوصرين، وبينا وحوارة في نابلس، ومخيم العروب في الخليل.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة الغربية عملية إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال في جبل جرزيم، وإطلاق نار استهدف حاجزي بيت فوريك وحوارة في نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة على سيارة للمستوطنين بالقرب من مستوطنة بيت ايل برام الله، إلى جانب عمليات إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال على حاجز الجلمة وبالقرب من بلدة جبع في جنين.

ویذکر أنه وثق المواطنون عملية إعدام شاب فلسطيني من مسافة صفر، إذ كان جندي إسرائيلي يُمسك بالشاب في محاولة لاعتقاله إلا أن الشاب حاول الافلات منه ووقع صدام بينهما. وأظهر الجندي "الإسرائيلي" مسدسه وقام بإطلاق النار.

وفي السياق ذاته فقد زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجندة إسرائيلية أصيبت بعملية طعن قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على منفذ العملية، إلا أن مقطع الفيديو يفند ما تدعيه وسائل الاعلام.

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