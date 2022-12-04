اللواء باقري: الأمريكيون لم ينجحوا في إنشاء نظام أحادي القطب/ قطب القوة العالمية يتشكل في الشرق

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري في لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون الدولية الفريق فومين، على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في إطار الأهداف والمصالح الوطنية للبلدين. وكذلك السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وذكر: إن الأمريكيون يعترفون اليوم بأنهم لم ينجحوا في نهج الأحادية وخلق نظام أحادي القطب، مضيفا ان قطب القوة العالمية يتشكل في الشرق.

وأضاف: إن التعامل مع التهديدات المشتركة والتعاون في مجال المصالح المشتركة يتطلب المزيد من المشاورات التي يجب أخذها في الاعتبار في استمرار تطوير التعاون.

وتابع اللواء باقري: تعاون البلدين ايران وروسيا بنجاح في التعامل مع الإرهابيين في سوريا. بالطبع، لا تزال سوريا بحاجة إلى استمرار هذا الدعم.

في هذا الاجتماع، أبلغ نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون الدولية، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بدعوة وزير دفاع بلاده لللواء باقري لحضوره اجتماع رؤساء مؤسسات الدفاع في جمهورية روسيا الاتحادية ودول منظمة شنغهاي في موسكو، وأعرب عن أمله في أن يتمكن اللواء باقري من الحضور في هذا الاجتماع.

يشار إلى أن الفريق فومين وصل إلى طهران، السبت، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون العسكري في البلاد.

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