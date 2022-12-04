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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٣:٥١ م

السوداني يؤكد على ضرورة مسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا

السوداني يؤكد على ضرورة مسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقیة محمد شياع السوداني، خلال الاجتماع الأمني الوزاري ضرورة مسك الحدود من قوات حرس الحدود ‏ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عن توجيهات لمسك الخط الصفري، وقال رسول في مؤتمر صحفي، إن "القائد العام القوات المسلحة محمد شياع السوداني أكد خلال الاجتماع الأمني الوزاري ضرورة مسك الحدود من قوات حرس الحدود ‏ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا"، مشيراً إلى "أهميَّة تعزيز قيادة قوات حرس الحدود بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد".

وشدد، أن "العراق يرفض أن تستخدم ارضه بالاعتداء على أي دولة جارة"، لافتاً : "إننا نمتلك علاقات طيبة مع دول الجوار كافة ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة الأطراف، مع ضرورة إحترام لسيادة العراق".

وأضاف، أن "تعزيز الحدود أمر مناط بالقيادة العسكرية، والأمر المهم هو مسك الحدود والخط الصفري"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر وفق توجيه القائد العام للقوات المسلحة من اجل حفظ الأمن والاستقرار وسيادة العراق".

/انتهی/

رمز الخبر 1928489

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