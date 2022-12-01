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٠١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٣٠ م

هنیس بلاسخارت:

التعاون "الإيراني-العراقي" له دور ايجابي في الامن الاقليمي

التعاون "الإيراني-العراقي" له دور ايجابي في الامن الاقليمي

التقى السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الیوم الخميس المندوبة الخاصة للامین العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون العراق، "جنین هنیس بلاسخارت" وتباحث معها استقرار وامن العراق والمنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الجانبان في هذا الاجتماع آخر المستجدات ودعم الحكومة العراقية واستقرار البلاد وأمنها. وأشارت بلاسخارت إلى الدور الإيجابي للتعاون بين البلدين في الاستقرار الاقليمي واكدت على ضرورة استمراره.

ومن جانبه وصف آل صادق زيارة رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، الأخيرة لإيران بأنها مهمة ومتميزة. ودعا آل صادق إلى لعب دور اكبر للأمم المتحدة في دعم جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الأمني والإقليمي، مشیرا إلى تأثير أمن العراق على امن جيرانه واستقرار المنطقة.

وكما رحب الجانبان بجهود بغداد المستمرة لتوسيع المباحثات الإقليمية./انتهى/

رمز الخبر 1928411

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