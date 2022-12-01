رئيس الوزراء العراقي: نتطلّع لمزيد من التعاون الثنائي مع إيران في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن جاء في تغريدة رئيس الوزراء:" أنهينا زيارتنا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أجرينا مباحثات جدّية مع القيادة هناك، وبمقدمتهم سماحة السيد علي الخامنئي".

واضاف: "نتطلّع لمزيد من التعاون الثنائ من أجل المضيّ قدماً بملفّات الأمن والاقتصاد والثقافة والسياحة الدينية".

ووصل "السوداني" إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح يوم الثلاثاء، وجرت له مراسم استقبال رسمي، من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وعقد رئيس الوزراء، والوفد الرسمي المرافق له، جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني، حيث ترأس الجانب الإيراني في المباحثات الرئيس الإيراني، وجرت خلالها مناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها ملفّ التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، ومواجهة تحديات التغيّر المناخي.

كما عقد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقاءً ثنائياً، تم فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف الميادين والمجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفّات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى السوداني أيضا في أول يوم من الزيارة الرسمية الى إيران، قائد الثورة الإسلامية في إيران آيةالله السيدعلي خامنئي، وعبّر السوداني خلال اللقاء عن شكره للجمهورية الإسلامية لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب، وأكّد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات.

وختم السوداني زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة مدينة مشهد المقدّسة، وأداء مراسم الزيارة لمرقد الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام.

/انتهى/