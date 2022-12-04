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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٢٨ م

طهران تستقبل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وطاجيكستان

طهران تستقبل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وطاجيكستان

يُعقد اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وطاجيكستان في نسختها الـ 15 خلال اليومين المقبلين في العاصمة طهران، برئاسة وزير الطاقة الإيراني "علي أكبر محرابيان" ونظيره الطاجيكي "دلير جمعة"، لمناقشة العديد من القضايا المشتركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي والثقافي وتشكيل لجان ومجموعات عمل ومتابعة الاتفاقيات المبرمة وتطوير التعاون المشترك.

كما سيؤكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الـ 15 للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاجيكستان يومي الإثنين والثلاثاء (5 و 6 ديسمبر) بالعاصمة طهران.

يذكر ان الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وطاجيكستان، انعقد خلال العام المنصرم باستضافة دوشنبة.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" اعرب امس السبت عن ارتياحه لسير تنظيم اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع دول الجوار والذي شهد نموا خلال الفترة الاخيرة؛ قائلا: نتوقع ان تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول.

/انتهى/

رمز الخبر 1928491

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