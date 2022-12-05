التبادل الاقتصادي بين إيران وطاجيكستان ينمو بثلاثة اضعاف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان خلال خطابه في حفل افتتاح الاجتماع الـ15 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وطاجيكستان كشف عن نمو التبادل التجاري بين ايران بنسبة 300 ٪ خلال العام الحالي معربا عن أمله ليستمر هذا النمو في الأشهر والسنوات المقبلة في ظل التعاون الثنائي.

وتابع: "انه خلال هذا العام، شهدت التبادلات التجارية الثنائية نموا كبيرا، والذي من المتوقع أن يستمر،" مؤكدا: "ان استمرار هذا النمو، يتطلب أن تكون الوفود الاقتصادية بين البلدين أكثر نشاطًا."

وشدد محرابيان على ضرورة تنشيط القطاع الخاص للبلدين مضيفا: ان القطاع الخاص يمكن أن يساعد بتطوير العلاقات بين الجانبين.

واشار الى انه سيتم التوقيع خلال هذا الاجتماع على وثائق ستكون خارطة طريق لتنمية العلاقات الثنائية.

/انتهى/