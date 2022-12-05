حجم التبادل التجاري بين طهران و موسكو يسجل رقما قياسيا جديدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، انه بلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران العام الماضي، ما يزيد قليلاً على 4 مليارات دولار.

وأوضح إيفين ان الصادرات الروسية زادت بنسبة 27% والواردات بنسبة 10% مشيرا الى ان حجم التبادل بين طهران و موسكو سجل رقما قياسيا جديدا.

وتحتل إيران المرتبة الثانية في التجارة مع روسيا بين دول بحر قزوين، حيث أن معظم البلدان تتاجر في المنتجات الزراعية.

وأشار الخبراء التحسن في التعاون في هذا المجال إلى العلاقات الودية بين الدول وخبرة طهران العديدة في تطوير الاقتصاد تحت ضغط العقوبات، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يسمح بتطوير طرق إمداد جديدة.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، سيرغي كاتيرين، إن قضايا إقامة صادرات لحوم الدواجن ولحوم الضأن من روسيا وكذلك التوسع في شراء الفواكه والخضروات تمت مناقشتها خلال منتدى الأعمال الروسي الإيراني.

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