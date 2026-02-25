التأكيد على احترام السيادة الوطنية للدول خلال لقاء لاريجاني ووزير الدفاع الارميني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الجانبان، في اجتماعهما مع علي لاريجاني، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، وذلك في ضوء الخلفية التاريخية للعلاقات بين البلدين.



وكان من بين المحاور الرئيسية للمحادثات تطوير التعاون في المجالين الإقليمي والأمني، واستمرار المشاورات الدورية بين طهران ويريفان.



كما جرى استعراض آخر التطورات الإقليمية، وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وتجنب التوتر، وتوسيع نطاق التعاون البنّاء في إطار حسن الجوار.