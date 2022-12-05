روسيا تعد ردا على فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن موسكو تستعد للرد على حظر الاتحاد الأوروبي لإمدادات النفط الروسية وفرض سقف سعري لها في الغرب، وأنها "لن تعترف بأي سقوف".

وأجاب المتحدث باسم الكرملين على سؤال حول موعد رد موسكو المتوقع، بالقول إن "القرار قيد الإعداد"، مشددا على أن "الشيء الجلي واحد، لن نعترف بأي سقوف".

وتعليقا على تصريحات الولايات المتحدة بأن "لا شيء سيتغير" بعد اتخاذ مثل هذه القرارات، قال بيسكوف: "سيتغير. شيء واحد واضح ولا جدال فيه: اعتماد هذه القرارات هو خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية".

يأتي إعلان الكرملين بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا دخول قرار حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحراً بأكثر من 60 دولاراً للبرميل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وبالنسبة إلى سقف سعر النفط الروسي، فلن يبقى ثابتاً، إذ تخطط دول غربية لمراجعة السقف كل شهرين، اعتباراً من منتصف كانون الثاني/يناير، بإجماع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض أن يتم تحديد السقف في كل مرة عند مستوى أقل بنسبة 5% من سعر السوق، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

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