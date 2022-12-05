انفجار سيارة في أحد مقرات "قسد" في القامشلي السوریة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انفجرت سيارة مفخخة بعبوة ناسفة في أحد مقرات ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في شارع القوتلي بمدينة القامشلي.

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة من نوع (فان) انفجرت داخل سور مدرسة العروبة بشارع القوتلي في مدينة القامشلي والتي استولت عليها ميليشيا (قسد) وحولتها إلى مقر لما يسمى (هيئة التربية)، ما أسفر عن إصابة عدد غير معروف من مسلحي الميليشيا وأضرار كبيرة داخل المقر.

وأضافت المصادر أنّ الانفجار أسفر عن إصابة عدد غير معروف من قوات "قسد"، بالإضافة إلى أضرار كبيرة داخل المقرّ.

وكانت ميليشيا (قسد) استولت منذ عام 2014 على غالبية المدارس الحكومية في محافظة الحسكة ومنعت التدريس فيها وحولتها إلى مقرات عسكرية وسجون ما خلف واقعاً سيئاً على العملية التعليمية واستقرارها في المدارس الحكومية التي تعتمد مناهج وزارة التربية.

المصدر: سانا

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