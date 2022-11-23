سوريا... قصف تركي يستهدف مواقع لـ "قسد" في الحسكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت المصادر أنّ القصف التركي تسبب بدمار كبير في عدد من المنشآت التي تتخذها "قسد" مقرات لها مع اشتعال حريق في أحد آبار النفط في ريف القحطانية شمال شرق الحسكة.

ووفقاً للمصدر المطلع استهدفت طائرة مسيرة تركية معمل الغاز المنزلي في منطقة جل آغا شرق القامشلي.

وإلى جانب ذلك، شن الطيران الحربي التركي أربع غارات على قرية علي آغا في تل كوشار شمال وشرق سوريا، وسُجلت أنباء عن وقوع إصابات.

وتزامن ذلك مع قصف الطيران التركي محيط سجن جيركين في القامشلي الخاص بسجناء تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت تركيا أعلنت انطلاق عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق، وقالت الدفاع التركية إنّ الهدف من هذه العملية العسكرية هو استهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقوات "قسد" وتنظيم "داعش".

وكشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكاد أن "تركيا دمرت نحو 471 هدفاً منذ إطلاق عملية المخلب - السيف، بالتزامن مع تحييد ما لا يقل عن 254 عنصراً لحزب العمال الكردستاني وقوات قسد".

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