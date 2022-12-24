قبول الطالبات الأفغانيات في الدورة الافتراضية لجامعة "بيام نور" الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الدكتور بهمن زندي إن على وزارة العلوم والحوزات العلمية في قم والنجف إدانة فعل طالبان الخاطئ المتمثل في منع النساء من الدراسة في الجامعات.

وفي إشارة إلى إدانة جامعة الأزهر في مصر لطالبان، قال: إن هذا الأمر من طالبان يتسبب في تدنيس النبي محمد (ص) والقرآن الكريم لذلك، يجب على الأكاديميين الإيرانيين أن يدينوا بشدة هذه الحركة الرجعية لطالبان.

وأعلن رئيس معهد التعليم عن بعد بجامعة بيام نور عن استعداد هذه الجامعة لقبول الطالبات الأفغانيات للتعليم الافتراضي والتعليم عن بعد حتى لا يحرمن من نعمة التعليم.

وشدد على ضرورة تعاون وزارة العلوم مع جامعة بيام نور لإنجاز هذه المهمة، وأضاف: من خلال هذه المبادرة، ستتاح فرصة تعلم العلوم والمعرفة للفتيات الأفغانيات المحرومات حاليًا من التعليم العالي.

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