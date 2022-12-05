بأول ركلات ترجيح.. كرواتيا تعبر اليابان إلى ربع نهائي كأس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن منتخب اليابان واجه نظيره الكرواتي، الإثنين، على ملعب الجنوب، في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة حتى قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، عندما سجل دايزن مايدا هدف التقدم لمنتخب اليابان.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب كرواتيا في تعديل النتيجة سريعا، وذلك عن طريق لاعبه إيفان بيريسيتش في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وعلى مدار 35 دقيقة متبقية، تبادل المنتخبان سلسلة من الهجمات، غير أن أيا منها لم يدخل الشباك، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لينتقلا إلى الوقت الإضافي.

وتكرر الأمر في الوقت الإضافي من عمر المباراة، حيث تبادل منتخبا اليابان وكرواتيا الهجمات بلا تسجيل، لينتقلا إلى ركلات الترجيح.

وشهدت ركلات الترجيح حالة من الإثارة، حيث أهدر المنتخب الياباني أول ركلتي، كما أضاع منتخب كرواتيا الركلة الثالثة، غير أنه تمكن من الفوز في النهاية.

وبذلك يتأهل منتخب كرواتيا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، ليكون على موعد مع الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.

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