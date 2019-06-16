منتخب ايران لكرة الطائرة يكتسح منتخب روسيا بطل العالم

وتغلب المنتخب الإيراني في 3 أشواط متتالية وبنتائج 25-20 و26-24 و25-23.
وبذلك ثبت المنتخب الإيراني مكانه في صدارة جدول الفرق المشاركة بـ8 انتصارات وتعادل واحد.
وكان المنتخب الإيراني للكرة الطائرة قد تصدر الجدول بفوزه على كندا يوم الجمعة.
تمكن المنتخب الإيراني للكرة الطائرة من التغلب على بطل العالم روسيا، وذلك في إطار دوري الامم للكرة الطائرة التي استضافتها مدينة ارومية شمال غرب ايران.
وتغلب المنتخب الإيراني في 3 أشواط متتالية وبنتائج 25-20 و26-24 و25-23.
وبذلك ثبت المنتخب الإيراني مكانه في صدارة جدول الفرق المشاركة بـ8 انتصارات وتعادل واحد.
وكان المنتخب الإيراني للكرة الطائرة قد تصدر الجدول بفوزه على كندا يوم الجمعة.
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