كوريا الشمالية ترد على قذائف صاروخية من جارتها الجنوبية

أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنه أمر بإطلاق قذائف مدفعية في البحر ردا على التدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.