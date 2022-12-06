القضاء الايراني يعلن الافراج عن 1200 معتقل خلال اعمال الشغب الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي اعلن خلال مؤتمر صحفي اسبوعي له صباح اليوم الثلاثاء انه وجه رئيس القضاء للافراج عن الذين لم يلعبوا دورًا قياديًا في أعمال الشغب الأخيرة ولم يضروا بأرواح الناس وممتلكاتهم، من خلال الإجراءات القانونية.

وأضاف ستايشي انه تم الافراج عن 1200 شخصا من المعتقلين وفقا لما وجهه رئيس السلطة القضائية مؤكدا في الوقت نفسه: "ان السلطة القضائية حساسة للغاية بالنسبة لـ200 شخصا من المواطنين الذين فقدوا ارواحهم بسبب مزاعم لا أساس لها، واطمئنوا أن دمائهم لن تضيع هدرا.

وأشار الى اعتقال عدد من الرعايا الاجنبية خلال اعمال الشغب الاخيرة قائلا: "ان هؤالاء الاشخاص متهمون بالتآمر والتواطؤ لارتكاب الجريمة ضد الأمن الداخلي والخارجي، وتم الإفراج عن بعضهم، لكن ملف بعضهم قيد التحقيق."

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