اعتقال ثلاثة اشخاص من المتورطين في جريمة إيذه الإرهابية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، ان في كلمته خلال مراسم تشييع جثامين شهداء حادث ايذه الارهابي، قال رضائي: تم اعتقال ثلاثة اشخاص من الضالعين في حادث ايذه الارهابي، كانوا يريدون مغادرة البلاد عبر حدود ماكو، والآن هم في طريق إعادتهم الى اهواز مرکز محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وأضاف : كونوا على ثقة بأن اي شخص ضالع في هذا الحادث، ومهما كان، وفي أي جحر لجأ، سيتم اعتقاله وسننتقم منه.

ودعا مسؤولي القضاء الى انزال العقاب الصارم بحق هؤلاء الاشخاص المجرمين في مدينة ايذه وأمام أنظار الأهالي.

وضمن اشادته ببطولات أهالي مدينة ايذه على مر التاريخ، بدءا من المشاركة في ثورة الدستور والثورة الاسلامية وصولا الى الدفاع المقدس ومختلف ساحات الثورة، وقال: لقد حضرت الى ايذه بالنيابة عن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، آية الله ابراهيم رئيسي، لدراسة جميع جوانب هذا الحادث الدموي، وسأتابعه الى حين اتضاح جميع جوانبه.

وقدم رضائي التعازي الى اهالي ايذه نيابة عن قائد الثورة الاسلامية "آية الله السيد علي الخامنئي" ورئيس الجمهورية، مؤكدا انه يشعر بالحزن العميق كأنه فقد ابناءه.

يذكر أن مجموعتين تستقلان دراجتين ناريتين هاجمت مساء الاربعاء المواطنين والمدافعين عن الامن بالاسلحة الرشاشة في مدينة ايذه ما اسفر عن سقوط 7 شهداء بينهم طفل وسيدة فيما جرح 10 آخرون.

وأقيمت مراسم تشييع جثامين شهداء حادث إيذه الإرهابي، بحضور حشد من جميع أطياف الشعب الإيراني في المدينة.

ورفع المشاركون اعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصور قائد الثورة الإسلامية ولافتات تدين بشدة هذا الهجوم وتحمل شعارات مثل "المشاغب يشارك في دماء الشهداء".

وطالب المشيعون الأجهزة الأمنية والقضائية في البلاد بملاحقة واعتقال لمتورطين في الحادث ومعاقبتهم واتخاذ إجراءات حاسمة بحق العناصر الإرهابية ومزعزعي الأمن و مثيري الشغب.

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