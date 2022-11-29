القضاء الايراني يفرج عن مئات السجناء المؤهلين للعفو القانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افرج القضاء الايراني امس الاثنين عن مئات السجناء المؤهلين للعفو القانوني لفوز المنتخب الايراني الثمين على منتخب ويلز لكرة القدم يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات مونديال قطر2022.

وافرج ضمن هذ العفو الشامل عن العديد من السجناء في المحافظات المختلفة بما فيها العاصمة طهران ومحافظات اصفهان وهرمزغان واذربيجان الغربية والبرز وكرمان وكردستان وفارس ومازندران و بوشهر و سمنان وايلام والخ.

وشمل العفو القانوني بناءً على أمر من رئيس السلطة القضائية، أيضًا بعض الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الأحداث الأخيرة في البلاد ممن كانوا مؤهلين لشروط قانونية.

ويذكر أنه أمر رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام والمسلمين، محسني ايجئي، الجهات القضائية المختصة بتوفير أقصى قدر من المساعدة لأولئك السجناء الذين لديهم أهلية الاستفادة من العفو القانوني ليتم الإفراج عنهم.

وجاء ذلك بمناسبة فوز المثير والأداء الحماسي للمنتخب الايراني أمام منتخب ويلز الوطني والذي أدى الى الفرح والشعور بالسعادة لدى جميع أبناء الشعب الايراني وتبلور الروح الجماعية والوحدة والتضامن الوطني في البلاد.

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