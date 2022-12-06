العاصمة البحرینیة شهدت مسیرات غاضبة تندد بزيارة رئيس الكيان الصهیوني + فیدیو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه شهدت العاصمة البحرينیة مسیرات غاضبة تندیدا بزيارة هرتسوغ الی البلد وكل أشكال التطبيع مع العدو الصهیوني. و أكد المتظاهرون على براءة الشعب من التطبیع مع هذا الکیان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل العشرات من النساء والرجال وقد خرجوا في احتجاجات تندد بزيارة رئيس الصهیوني للبحرين في العاصمة، منامه و هم یرفعون العلم الفلسطیني تاکیدا علی وقوفهم بجانب الشعب الفلسطیني.

و ایظا شهدت مناطق المرخ و السنابس و عدة مناطق أخرى فی البحرین مظاهرات شعبیة تنديدا بزيارة رئيس الكيان الصهیوني للبحرين ورفضاً للتطبيع مع قتلة الشعب الفلسطيني، وتم ورفع المحتجون البحرينيون لافتات كتب عليها "الموت لاسرائیل"، نحن نرصدکم فترقبوا" و"البحرين مقبرة الصهاينة".

وقال آية الله شیخ عیسی قاسم في هذا الصدد "القول والعمل من شعبنا الأبي: لا لتدنيس رئيس الكيان الصهيوني لأرض الإيمان والكرامة".

واعتبرت القوى البحرينية المعارضة هذه الزيارة المشئومة استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين وكل احرار العالم وتعكس حجم العزلة والانفصال الذي يعيشه النظام.

وتؤكد القوى على ان كل شعب البحرين مجمعٌ على رفض هذه الزيارة معتبرين ما يجري مغامرة واختطاف لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين ارتباطاً لا ينفك نصرةً لقضيته العادلة ضد الارهاب الصهيوني.

وتؤكد القوى المعارضة بالإجماع على أن وجود رئيس الكيان الصهيونى في البحرين يشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها ويزيد من استفزاز شعوبها وينذر بخلق الفوضى وعدم الاستقرار على كل المستويات.

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