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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:٠٢ م

رئيس كيان الاحتلال يصل إلى الإمارات للمرة الثانية في 2022

رئيس كيان الاحتلال يصل إلى الإمارات للمرة الثانية في 2022

وصل رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إلى الإمارات قادما من البحرين في إطار جولة لدول الخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حطت طائرة رئيس الكيان الصهيوني في أبوظبي واستقبله وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد.

و سيلقي هرتسوغ في وقت لاحق، كلمة في مؤتمر الفضاء ويلتقي بنظيره الإماراتي محمد بن زايد.

وانطلقت في العاصمة الإماراتية، اليوم الاثنين، أعمال "حوار أبو ظبي للفضاء"، الأول من نوعه عالميا، والذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء على مدى يومين.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، زار هرتسوغ الإمارات، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس صهيوني إلى بلد من الدول المطلة على الخليج الفارسي.

وصباح أمس الأحد، وصل هرتسوغ إلى البحرين على رأس وفد اقتصادي صهيوني حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وبحث مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة التعاون الثنائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1928523

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