أوروبا يتوجب عليها التوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في سلسلة تغريدات لها، مساء الخميس، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية ردا على التغريدات التدخلية لبعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وجاء في صفحة وزارة الخارجية الايرانية على موقع "تويتر": "في تعاملها مع أعمال الشغب، مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت اساليب متناسبة وقياسية ضد اعمال الشغب".

ونوهت الى ان هذا الامر ينطبق ايضا على العملية القضائية، لكن الامن العام خط أحمر، ولا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب، حتى بالنسبة للأنظمة الغربية التي وجدت فرصة لتوجه الخطاب الى إيران بنفاق.

واكدت انه يجب على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته ان يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

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