طهران تستدعي السفير البريطاني في وزارة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه رداً على الأجواء العدائية التي أحدثتها وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تتخذ من لندن مقراً لها ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، تم يوم أمس استدعاء السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لأوروبا الغربية.

وفي هذا الاجتماع اعلنت الخارجية الايرانية على مستوى احتجاج إيران الشديد ضد الحكومة البريطانية بسبب استضافة هذا البلد لوسائل الإعلام والتي وضعت في الأيام الأخيرة التحريض والدعوة للاضطراب وانتشار أعمال الشغب في الجمهورية الإسلامية الايرانية .

واعتبرت ايران هذا الامرتدخلاً في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومخالفة للسيادة الوطنية لبلدنا.