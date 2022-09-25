  1. إيران
  2. المجتمع
٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٢:٠٢ م

ردا على الأجواء المعادية؛

طهران تستدعي السفير البريطاني في وزارة الخارجية

طهران تستدعي السفير البريطاني في وزارة الخارجية

ردًا على الأجواء العدائية التي أحدثتها وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تتخذ من لندن مقراً لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استدعى المدير العام لدول غرب أوروبا، يوم أمس، السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رداً على الأجواء العدائية التي أحدثتها وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية التي تتخذ من لندن مقراً لها ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، تم يوم أمس استدعاء السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية من قبل المدير العام لأوروبا الغربية.

وفي هذا الاجتماع اعلنت الخارجية الايرانية على مستوى احتجاج إيران الشديد ضد الحكومة البريطانية بسبب استضافة هذا البلد لوسائل الإعلام والتي وضعت في الأيام الأخيرة التحريض والدعوة للاضطراب وانتشار أعمال الشغب في الجمهورية الإسلامية الايرانية .

واعتبرت ايران هذا الامرتدخلاً في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومخالفة للسيادة الوطنية لبلدنا.

وردا على ذلك قال السفير البريطاني: إنه سيبلغ لندن على الفور بالموضوع.

/انتهى/

رمز الخبر 1926749
https://ar.mehrnews.com/news/1926749/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات